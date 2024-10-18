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Жилой дом на Седова в Ростове полностью потушили

Пожар на Седова в Ростове ликвидирован.

Источник: Комсомольская правда

Жилой дом на улице Седова в Ростове-на-Дону полностью потушили. Об этом утром 18 октября сообщает пресс-служба регионального управления МЧС.

Огонь в двухэтажном здании 1917 года постройки вспыхнул рано утром, около 5:50. В 7:03 распространение пламени остановили на площади в 300 кв. метров, в 7:58 ликвидировали открытое горение, а в 9:03 все полностью потушили.

На месте от МЧС работали 37 человек, использовалось 10 единиц техники.

Добавим, также сегодня утром в Ростове в аварию попал автобус с пассажирами.