За коррупцию при строительстве метро задержали двух чиновников Самарской области

«Согласно фабуле обвинения, чиновники, “действуя в составе ОПГ”, сфальсифицировали документы и конкурсные процедуры на строительство станции метро “Театральная” в интересах регионального застройщика — ГК “Волгатрансстрой”, — написал в своем телеграм-канале Хинштейн.
Сообщается, что смету на строительство объекта якобы искусственно увеличили до 18,4 млрд рублей, а для получения инвесткредита из федерального бюджета на 10,3 млрд рублей ввели в заблуждение президента и правительство России. По версии следствия, Прямилов в составе «чиновничьей ОПГ» якобы незаконно обеспечил компании перевод аванса в 3,5 млрд рублей из резервного фонда.
По этому же делу, как сообщает Хинштейн, задержали экс-министра строительства Николая Плаксина — ему также вменяют участие в «чиновничьей ОПГ», которая якобы подменяла документы и конкурсные процедуры на строительство «Театральной».
Ранее по этому же делу был арестован экс-председатель правительства Самарской области Виктор Кудряшов.