За коррупцию при строительстве метро задержали двух чиновников Самарской области

Сообщается, что смету на строительство объекта якобы искусственно увеличили до 18,4 млрд рублей, а для получения инвесткредита из федерального бюджета на 10,3 млрд рублей ввели в заблуждение президента и правительство России. По версии следствия, Прямилов в составе «чиновничьей ОПГ» якобы незаконно обеспечил компании перевод аванса в 3,5 млрд рублей из резервного фонда.