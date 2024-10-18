Самарский облсуд отменил оправдательный приговор двум бывшим полицейским

В июле 2024 года Промышленный районный суд Самары оправдал обвинявшихся в коррупции бывших начальника и старшего оперуполномоченного отделения по выявлению и раскрытию преступлений районного отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД РФ по Самаре. Экс-главе отделения инкриминировалось получение лично и через посредника взятки деньгами в виде незаконного оказания услуг имущественного характера (п. «в» ч. 5 ст. 290; ч. 3 ст. 290 УК РФ). Бывший подчиненный экс-главы отделения обвинялся в двух фактах посредничества во взяточничестве в значительном размере за заведомо незаконное бездействие (ч. 2 ст. 291.1 УК РФ).