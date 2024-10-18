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ОМОН задержал жителей Фаниполя, разгромивших автошколу и угнавших автомобиль

В Минске двое жителей Фаниполя разгромили автошколу и угнали автомобиль.

Источник: Комсомольская правда

ОМОН задержал жителей Фаниполя, разгромивших автошколу и угнавших автомобиль. Подробности озвучили в пресс-службе Министерства внутренних дел.

«По горячим следам задержаны угонщики», — говорится в сообщении.

Сообщается, что при силовой поддержке ОМОНа удалось задержать двоих 20-летних жителей Фаниполя, которые были причастны к угону автомобиля. Установлено, что накануне ночью фигуранты распивали алкогольные напитки в квартире одного из них. Затем, приехав в Минск для продолжения, они проникли в незапертое здание, где устроили погром.

В МВД добавили, что после этого на парковке СТО они начали вскрывать машины. Им удалось завести лишь третий автомобиль. После этого они поехали кататься на авто и попали в дорожно-транспортное происшествие.

«Бросив разбитую машину, злоумышленники скрылись, однако в считаные часы были задержаны», — уточнили в ведомстве.

Выяснилось, что задержанные несколькими днями ранее уже пытались угнать автомобиль в Минске. Заведено уголовное дело.

Ранее милиция задержала в Национальном аэропорту «Минск» 19-летнюю сутенершу из Речицы.

Кстати, дополнительный поезд между Минском и Санкт-Петербургом запустят с 25 октября.

А еще мы писали, что белорус Дмитрий Шепелев потерял место в популярном шоу на российском телевидении.