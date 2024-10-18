ОМОН задержал жителей Фаниполя, разгромивших автошколу и угнавших автомобиль

Сообщается, что при силовой поддержке ОМОНа удалось задержать двоих 20-летних жителей Фаниполя, которые были причастны к угону автомобиля. Установлено, что накануне ночью фигуранты распивали алкогольные напитки в квартире одного из них. Затем, приехав в Минск для продолжения, они проникли в незапертое здание, где устроили погром.