Из-за срыва отопительного сезона режим повышенной готовности ввели в райцентре под Волгоградом

Из-за срыва отопительного сезона режим повышенной готовности ввели в райцентре Новоаннинского муниципального района Волгоградской области. Такое решение приняли из-за отсутствия газа в городской котельной. Режим введен с утра 18 октября, сообщил в своем тг-канале глава Новоаннинского района Николай Моисеев.
— С 8.00 часов 18 октября 2024 года на территории городского поселения Новоаннинский вводится режим повышенной готовности из-за срыва начала отопительного сезона, — рассказал глава района.
По словам чиновника, газовики не присылали каких-либо уведомлений. Обнаружили отсутствие голубого топлива накануне, 17 октября.
Решить проблему власти надеются уже во второй половине дня 18 октября.
Тем временем, по данным облкомЖКХ, в Волгоградской области растет количество объектов, обеспеченных теплом. На утро 18 октября в регионе тепло уже почти в 8 тысячах многоквартирных домов и в 2,5 тысячи социальных объектов. Работают 1337 центральных и автономных котельных.