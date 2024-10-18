Из-за срыва отопительного сезона режим повышенной готовности ввели в райцентре под Волгоградом

Тем временем, по данным облкомЖКХ, в Волгоградской области растет количество объектов, обеспеченных теплом. На утро 18 октября в регионе тепло уже почти в 8 тысячах многоквартирных домов и в 2,5 тысячи социальных объектов. Работают 1337 центральных и автономных котельных.