В Балашихе нашли похищенный у Минобороны комплекс объектов недвижимости

«Возбуждено уголовное дело по подозрению бывшего начальника управления проблемных активов акционерного общества “Главное управление обустройства войск” Николая Грачева, бывшего конкурсного управляющего ОАО “Строительное управление Московского региона”, принадлежащего Минобороны России, Алексея Асташкина и гражданина Евгения Потапова в совершении мошенничества в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК РФ)», — говорится в сообщении.
По данным следствия, в 2019—2021 годах Грачев, Асташкин и Потапов в ходе процедуры банкротства подведомственного МО России предприятия ОАО «Строительное управление Московского региона», организовав подложные торги, похитили комплекс в Балашихе, состоящий из 15 объектов недвижимости. Подчеркивается, что стоимость комплекса превышает 244 миллиона рублей.
«Хамовническим районным судом города Москвы в отношении Грачева, Асташкина и Потапова избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — добавили в СК.