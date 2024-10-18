В Балашихе нашли похищенный у Минобороны комплекс объектов недвижимости

По данным следствия, в 2019—2021 годах Грачев, Асташкин и Потапов в ходе процедуры банкротства подведомственного МО России предприятия ОАО «Строительное управление Московского региона», организовав подложные торги, похитили комплекс в Балашихе, состоящий из 15 объектов недвижимости. Подчеркивается, что стоимость комплекса превышает 244 миллиона рублей.