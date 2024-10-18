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Ледяной плен: судно, перевозившее продукты на севере Иркутской области, застряло на замерзшей реке

Баржа застряла во льду на реке Нижняя Тунгуска в Иркутской области.
Источник: Комсомольская правда - Иркутск

На севере Иркутской области баржу сковал лед на реке Нижняя Тунгуска. Известно, что судно доставляло продукты, когда на улице температуры опустились слишком низко и река встала.

— Судно, перевозившее продукты, вчера оказалось скованно льдом на реке Нижняя Тунгуска, в 50 км от села Непа. Его маршрут пролегал из села Подволошино в Ербогачен, — сообщили в пресс-службе в МЧС России.

На вертолете МИ-8 к Нижней Тунгуске отправили спасателей Байкальского-поисково спасательного отряда МЧС России.

В Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре сообщили, что четырех членов экипажа эвакуировали в город Киренск Иркутской области. Правоохранители начали проверку.