Ледяной плен: судно, перевозившее продукты на севере Иркутской области, застряло на замерзшей реке

На севере Иркутской области баржу сковал лед на реке Нижняя Тунгуска. Известно, что судно доставляло продукты, когда на улице температуры опустились слишком низко и река встала.
— Судно, перевозившее продукты, вчера оказалось скованно льдом на реке Нижняя Тунгуска, в 50 км от села Непа. Его маршрут пролегал из села Подволошино в Ербогачен, — сообщили в пресс-службе в МЧС России.
На вертолете МИ-8 к Нижней Тунгуске отправили спасателей Байкальского-поисково спасательного отряда МЧС России.
В Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре сообщили, что четырех членов экипажа эвакуировали в город Киренск Иркутской области. Правоохранители начали проверку.