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Сочинец обустроил в квартире два парника с нарко-огородом

Общая масса изъятого наркотика составила более 300 грамм.

Сочинец обустроил в квартире два парника с нарко-огородом, сообщает пресс-служба УВД по Сочи ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Пьяного 30-летнего дебошира сотрудники ППС задержали в центре города, на улице Туапсинской. Так как при нем нашли пакетик с наркотиками, то проехали осмотреть место жительства. В квартире задержанного обнаружили ведро с запрещенным веществом и два парника с растением, обладающим наркотическим действием.

Общая масса изъятого наркотика составила более 300 грамм. Все это мужчина изготовил для личного употребления.

В отношении него возбудили уголовное дело по ч.2 ст. 228 УК РФ. Ему грозит до десяти лет лишения свободы.

Напомним, на Кубани двух наркодилеров приговорили к длительным срокам в колонии. Из приговора следует, что в 2021 году подсудимые в составе ОПГ подыскали и купили находящийся на окраине хутора Челюскинец Брюховецкого района дом. В нем организовали нарколабораторию, в которой успели изготовить около восьми килограмм наркотиков. Распространять «продукцию» фигуранты планировали на Кубани.