Сочинец обустроил в квартире два парника с нарко-огородом

Напомним, на Кубани двух наркодилеров приговорили к длительным срокам в колонии. Из приговора следует, что в 2021 году подсудимые в составе ОПГ подыскали и купили находящийся на окраине хутора Челюскинец Брюховецкого района дом. В нем организовали нарколабораторию, в которой успели изготовить около восьми килограмм наркотиков. Распространять «продукцию» фигуранты планировали на Кубани.