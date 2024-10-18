Сочинец обустроил в квартире два парника с нарко-огородом, сообщает пресс-служба УВД по Сочи ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
Пьяного 30-летнего дебошира сотрудники ППС задержали в центре города, на улице Туапсинской. Так как при нем нашли пакетик с наркотиками, то проехали осмотреть место жительства. В квартире задержанного обнаружили ведро с запрещенным веществом и два парника с растением, обладающим наркотическим действием.
Общая масса изъятого наркотика составила более 300 грамм. Все это мужчина изготовил для личного употребления.
В отношении него возбудили уголовное дело по ч.2 ст. 228 УК РФ. Ему грозит до десяти лет лишения свободы.
Напомним, на Кубани двух наркодилеров приговорили к длительным срокам в колонии. Из приговора следует, что в 2021 году подсудимые в составе ОПГ подыскали и купили находящийся на окраине хутора Челюскинец Брюховецкого района дом. В нем организовали нарколабораторию, в которой успели изготовить около восьми килограмм наркотиков. Распространять «продукцию» фигуранты планировали на Кубани.