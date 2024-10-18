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В Новосибирской области простились с погибшей на Алтае молодой туристкой

18-летняя девушка попала под камнепад.

Источник: Соцсети

В пятницу, 18 октября 2024 года, в Бердске Новосибирской области простились с 18-летней туристкой, которая попала под камнепад в горах Алтая. Родственники приняли решение кремировать девушку. Об этом написал «Сиб.фм».

Отправить Маргариту Ш. в последний путь пришли одноклассники и педагоги, всего более 50 человек.

«Мама девушки не отходила от тела дочери на протяжении всей панихиды», — говорится в публикации «Сиб.фм».

После отпевания гроб с телом девушки увезли в крематорий в Академгородке.

Напомним, трагедия произошла 14 октября — тургруппа попала под камнепад в Улаганском районе Республики Алтай. Организатором называют Алексея Сорокина (выпускника НГУ).

Следователи возбудили уголовное дело.

несчастный случай