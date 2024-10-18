В Новосибирской области простились с погибшей на Алтае молодой туристкой

В пятницу, 18 октября 2024 года, в Бердске Новосибирской области простились с 18-летней туристкой, которая попала под камнепад в горах Алтая. Родственники приняли решение кремировать девушку. Об этом написал «Сиб.фм».
Отправить Маргариту Ш. в последний путь пришли одноклассники и педагоги, всего более 50 человек.
«Мама девушки не отходила от тела дочери на протяжении всей панихиды», — говорится в публикации «Сиб.фм».
После отпевания гроб с телом девушки увезли в крематорий в Академгородке.
Напомним, трагедия произошла 14 октября — тургруппа попала под камнепад в Улаганском районе Республики Алтай. Организатором называют Алексея Сорокина (выпускника НГУ).
Следователи возбудили уголовное дело.