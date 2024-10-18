Отменить приговор экс-чиновнице Минздрава просят все стороны процесса

Летом этого года госпожа Барова была осуждена за превышение полномочий при закупке средств индивидуальной защиты. В ноябре 2020 года краевой минздрав для борьбы c распространением коронавирусной инфекции заключил договоры с ООО «МедЛайт» на поставку одноразовых медицинских шапочек и халатов. Марина Барова не обеспечила надлежащую процедуру и не провела экспертизу товара, при этом подрядчику было перечислено 2,7 млн руб. Поставленные изделия оказались незарегистрированными и фальсифицированными.