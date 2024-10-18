Отменить приговор экс-чиновнице Минздрава просят все стороны процесса

В ходе процесса выяснилось, что приговор ей просят отменить гособвинение, защита и потерпевшие.
Летом этого года госпожа Барова была осуждена за превышение полномочий при закупке средств индивидуальной защиты. В ноябре 2020 года краевой минздрав для борьбы c распространением коронавирусной инфекции заключил договоры с ООО «МедЛайт» на поставку одноразовых медицинских шапочек и халатов. Марина Барова не обеспечила надлежащую процедуру и не провела экспертизу товара, при этом подрядчику было перечислено 2,7 млн руб. Поставленные изделия оказались незарегистрированными и фальсифицированными.
На заседании по рассмотрению апелляционных жалоб стало известно, прокуратура просит приговор Ленинского райсуда отменить и отправить дело на новое рассмотрение. По мнению госоргана, из обвинения необоснованно были исключены ряд преступных действий госпожи Баровой, а также с нее должен быть взыскан ущерб по делу.
Министерство здравоохранения, которое признано потерпевшим по делу, считает, что в действиях госпожи Баровой нет состава превышения должностных полномочий, при этом ущерб госоргану не причинен.
Защита Марины Баровой считает, что подзащитная не была обязана осуществлять приемку и экспертизу изделий. При этом достоверной информации об их качестве у нее на момент поставки не было.
Госпожа Барова настаивает на полном оправдании.