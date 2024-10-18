Автобус свалился в яму с кипятком на Кронштадтской: «Теплосеть» устраняет дефект

Как сообщили в пресс-службе АО «Теплосеть», в транспорте находились два пассажира, которые не пострадали.
Сообщение о дефекте на участке сети поступило утром 18 октября, на объект выехали специалисты. В зону коммунальной аварии попал автобус, ущерб перевозчику которого будет впоследствии возмещен.
Спустя час сотрудники компании завершили вывод дефектного участка из теплоснабжающей цепи и приступили к откачке воды с проезжей части. В настоящее время поступление горячей воды в три ближайших дома ограничено. Работы закончатся к в ночь на 19 октября.
АО «Теплосеть» была полностью выкуплена ГУП «ТЭК», который возглавляет Иван Болтенков, в декабре прошлого года. Сейчас врио гендиректора «Теплосети» является Игорь Стренадцатко.
Ранее на компании обратили внимание в Генпрокуратуре. На сайте ведомства появилась информация, что «Теплосеть» и ГУП «ТЭК» получили предостережения за протечку мазута в канализацию, вонючую горячую воду на улице Корнеева и плитку в Парголово, которую забыли положить после ремонта обратно.