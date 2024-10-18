Суд избирает меру пресечения экс-министру строительства Самарской области

С соответствующим ходатайством обратилось в суд следствие. Заседание по этому вопросу проходит в суде в пятницу, 18 октября.
Николай Плаксин обвиняется в махинациях с деньгами при стройке самарского метро. Ему инкриминируется превышение должностных полномочий (ч. 3 ст. 286 УК РФ).
По версии следствия, бывший чиновник в составе ОПГ участвовал в фальсификации документов и конкурсных процедур на строительство станции «Театральная». Преступление было совершено в интересах ГК «Волгатрансстрой», считают силовики. В результате преступления расходы на стройку самарского метро были искусственно завышены по смете до 18,4 млрд руб., выяснило следствие.
В ноябре 2023 года по подозрению в этом же преступлении был задержан бывший врио главы правительства Самарской области Виктор Кудряшов и экс-врио руководителя регионального минстроя Михаил Асеев, который стал преемником Николая Плаксина на этом посту. Обоих бывших чиновников сначала арестовали. Однако Михаил Асеев заключил сделку со следствием и его поместили под домашний арест.
На заседании по избранию меры пресечения привели Николая Плаксина. Его адвокат утверждает, что дело в отношении бывшего министра строительства Самарской области сфальсифицировано.