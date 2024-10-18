Суд избирает меру пресечения экс-министру строительства Самарской области

В ноябре 2023 года по подозрению в этом же преступлении был задержан бывший врио главы правительства Самарской области Виктор Кудряшов и экс-врио руководителя регионального минстроя Михаил Асеев, который стал преемником Николая Плаксина на этом посту. Обоих бывших чиновников сначала арестовали. Однако Михаил Асеев заключил сделку со следствием и его поместили под домашний арест.