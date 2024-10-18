В Ташкенте задержан сотрудник одного из банков. Он вымогал у клиента свыше $60 тысяч за получение ипотеки

В ходе проверки, проведенной Департаментом при Генеральной прокуратуре, выяснилось, что ведущий специалист филиала банка вместе со своим знакомым пообещали гражданину помочь получить ипотечный кредит на покупку жилья в новостройке. За это они требовали внести предварительный платеж в размере 61 000 долларов. Деньги были получены, но никаких реальных действий по оформлению ипотеки так и не было предпринято.