В Ташкенте задержан сотрудник одного из банков. Он вымогал у клиента свыше $60 тысяч за получение ипотеки

В ходе проверки, проведенной Департаментом при Генеральной прокуратуре, выяснилось, что ведущий специалист филиала банка вместе со своим знакомым пообещали гражданину помочь получить ипотечный кредит на покупку жилья в новостройке. За это они требовали внести предварительный платеж в размере 61 000 долларов. Деньги были получены, но никаких реальных действий по оформлению ипотеки так и не было предпринято.
В отношении подозреваемых было возбуждено уголовное дело по статье 168 Уголовного кодекса (мошенничество). Следственные действия продолжаются.
Такие случаи вызывают особое возмущение среди граждан, особенно в условиях, когда ипотека становится одной из главных возможностей для приобретения жилья. Мошенничество со стороны банковских сотрудников не только подрывает доверие к финансовым учреждениям, но и ставит под удар людей, которые стремятся улучшить свои жилищные условия.
Этот инцидент напоминает о необходимости более строгого контроля над банковской системой, особенно в сфере предоставления кредитов и ипотеки. Гражданам следует быть предельно осторожными при взаимодействии с финансовыми учреждениями и не доверять непроверенным посредникам, требующим большие суммы денег под предлогом помощи в оформлении кредита.