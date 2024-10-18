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Пенсионер отдал курьеру 8 млн рублей на Ильюшина

Возбуждено уголовное дело по статье 159 часть 4 УК РФ (мошенничество).

16 октября пожилой житель дома № 11 на улице Ильюшина в Приморском районе Петербурга обратился в полицию. Мужчина, которому исполнился 81 год, сообщил, что после получения звонка от незнакомца, он последовал его инструкциям и решил переместить свои сбережения на «безопасный» счет. Для этого он сначала передал деньги курьеру, а затем перевел еще некоторую сумму через банкомат на счета, предоставленные мошенником. Всего пенсионер потерял 16 830 290 рублей.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье 159 часть 4 УК РФ (мошенничество).

Сотрудники полиции проводят мероприятия для установления личности преступника и поиска украденных средств.

Ранее мы сообщили о том, что арендатор порезал хозяйку квартиры на Новостроек.