«Хотел просто познакомиться»: омич лишился крупной суммы денег, решив сводить девушку из сети в кино

Недолго думая, мужчина купил билет себе, а потом решил заплатить и за новую подругу. Девушка рассказала потерпевшему, что по семейным обстоятельствам она не сможет явиться на встречу. Теперь настала пора возвращать деньги на билеты, но и тут оказалось все не так просто.