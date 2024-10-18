«Хотел просто познакомиться»: омич лишился крупной суммы денег, решив сводить девушку из сети в кино

Омич познакомился в интернете с девушкой и решил встретиться с ней в реальной жизни. Избранница мужчины предложила сходить в кино. Молодой человек решил оплатить билеты, однако еще не догадывался, сколько денег потеряет в этой афере.
Полицейский 22-летний омич рассказал, что девушку звали Викторией. Познакомились они в чате для знакомств. Недолго пообщавшись с новой подругой в мессенджере, молодые люди решили встретиться в реальной жизни.
Избранница омича предложила сходить в кино, попутно скинув ссылку на некий кинотеатр в Омске, у которого была одна особенность — в нем можно было забронировать небольшой зал на двоих, однако каждому необходимо было платить самому за себя.
Недолго думая, мужчина купил билет себе, а потом решил заплатить и за новую подругу. Девушка рассказала потерпевшему, что по семейным обстоятельствам она не сможет явиться на встречу. Теперь настала пора возвращать деньги на билеты, но и тут оказалось все не так просто.
Для возврата денег мужчине необходимо было иметь на счете деньги, эквивалентной потраченной. Якобы менеджеры кинотеатра просили перевести им сперва 7 тыс. рублей, затем 14 тыс., потом еще 14 тыс., а в конце потребовали 57 тыс. рублей. На последней названной «менеджерами» сумме потерпевший понял, что стал жертвой мошенников.
Полицейские проводят проверку и устанавливают причастных к совершению преступления лиц.