Крым атакуют массовыми сообщениями об угрозе госучреждениям и вузам — МВД

«На указанные объекты незамедлительно выехали сотрудники правоохранительных органов, здания и помещения были обследованы; предметов, представляющих угрозу выявлено не было», — говорится в сообщении.
Также, по данным МВД, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ст. 207 УК РФ (Заведомо ложное сообщение об акте терроризма).
МВД по Республике Крым призывает представителей СМИ и граждан доверять только официальной информации.
В четверг, 18 октября из-за сообщения о минировании эвакуировали студентов и преподавателей КФУ им В. И. Вернадского в Симферополе.
В феврале текущего года студентов и преподавателей Крымского федерального университета им. Вернадского в Симферополе также эвакуировали после анонимного сигнала о минировании.
Также в середине сентября в Севастополе после сообщения о минировании эвакуировали детей и персонал Инженерной школы. Позже учебный процесс возобновили — информация о минировании учебного заведения не подтвердилась.