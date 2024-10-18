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Крым атакуют массовыми сообщениями об угрозе госучреждениям и вузам — МВД

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт — РИА Новости Крым. В Крыму зафиксирована массовая рассылка сообщений о якобы имеющейся угрозе зданиям госучреждений и учебных организаций. Об этом сообщает МВД по Республике Крым.

Источник: РИА "Новости"

«На указанные объекты незамедлительно выехали сотрудники правоохранительных органов, здания и помещения были обследованы; предметов, представляющих угрозу выявлено не было», — говорится в сообщении.

Также, по данным МВД, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ст. 207 УК РФ (Заведомо ложное сообщение об акте терроризма).

МВД по Республике Крым призывает представителей СМИ и граждан доверять только официальной информации.

В четверг, 18 октября из-за сообщения о минировании эвакуировали студентов и преподавателей КФУ им В. И. Вернадского в Симферополе.

В феврале текущего года студентов и преподавателей Крымского федерального университета им. Вернадского в Симферополе также эвакуировали после анонимного сигнала о минировании.

Также в середине сентября в Севастополе после сообщения о минировании эвакуировали детей и персонал Инженерной школы. Позже учебный процесс возобновили — информация о минировании учебного заведения не подтвердилась.