Могилевчанин украл два электровелосипеда за 6350 рублей, чтобы починить свой

Говорится, что сотрудниками Октябрьского РОВД Могилева был задержан 46-летний местный житель за совершение краж. Установлено, что мужчина на лестничной клетке знакомых заметил электровелосипед, стоявший в открытом доступе. Фигурант его забрал, чтобы позднее разобрать и использовать для ремонта своего электровелосипеда.