Могилевчанин украл два электровелосипеда за 6350 рублей, чтобы починить свой. Подробности рассказали в пресс-службе УВД Могилевского облисполкома.
Говорится, что сотрудниками Октябрьского РОВД Могилева был задержан 46-летний местный житель за совершение краж. Установлено, что мужчина на лестничной клетке знакомых заметил электровелосипед, стоявший в открытом доступе. Фигурант его забрал, чтобы позднее разобрать и использовать для ремонта своего электровелосипеда.
В ведомстве обратили внимание на то, что через неделю мужчина около одного из подъездов подобным способом украл еще один электровелосипед.
«Момент кражи попал на камеры видеонаблюдения, а общий ущерб от его действий составил 6 350 рублей», — уточнили в сообщении.
Отмечается, что в отношении жителя Могилева заведено уголовное дело. Электровелосипеды были изъяты. Их вернули владельцам.
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