Ричмонд
+7°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Могилевчанин украл два электровелосипеда за 6350 рублей, чтобы починить свой

Могилевчанин решил отремонтировать электровелосипед, украв два чужих.

Источник: Комсомольская правда

Могилевчанин украл два электровелосипеда за 6350 рублей, чтобы починить свой. Подробности рассказали в пресс-службе УВД Могилевского облисполкома.

Говорится, что сотрудниками Октябрьского РОВД Могилева был задержан 46-летний местный житель за совершение краж. Установлено, что мужчина на лестничной клетке знакомых заметил электровелосипед, стоявший в открытом доступе. Фигурант его забрал, чтобы позднее разобрать и использовать для ремонта своего электровелосипеда.

В ведомстве обратили внимание на то, что через неделю мужчина около одного из подъездов подобным способом украл еще один электровелосипед.

«Момент кражи попал на камеры видеонаблюдения, а общий ущерб от его действий составил 6 350 рублей», — уточнили в сообщении.

Отмечается, что в отношении жителя Могилева заведено уголовное дело. Электровелосипеды были изъяты. Их вернули владельцам.

Ранее ОМОН задержал жителей Фаниполя, разгромивших автошколу и угнавших автомобиль.

Тем временем очереди из грузовых фур исчезли перед выходными на границе Беларуси с Польшей.

А еще мы узнали информацию про сельскохозяйственные ярмарки в Минске осенью 2024: собрали полный список адресов и время работы сельскохозяйственных ярмарок в Минске.