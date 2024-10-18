Иностранец в Омске заявил, что случайно «заказал» жену из-за незнания языка

18 октября в Омске проходит суд над египтянином, который заказал киллера для своей жены. Прямо сейчас в суде находится корреспондент «АиФ в Омске».
На суде египтянин заявил, что всё это была шутка, и его неправильно поняли, так как он плохо знает язык. Якобы он хотел просто фотографию мёртвой жены, сделанную в фоторедакторе. Никого убивать он не планировал, говорит Мохамед. Он хотел, чтобы девочка увидела тело матери и поняла, что её больше нет. Сегодня египтянин должен сказать последнее слово.
Напомним, что мужчина познакомился с омичкой в Египте. Он приехал в Омск, где женился на женщине. Но счастье было не долгим. Он начал изменять и омичка подала на развод. Чтобы не делить с бывшей женой имущество, мужчина решил нанять киллера. Однако тот сдал его полиции. На суде адвокат заявил, что мужчина планировал незаконно вывезти дочь заграницу.