Иностранец в Омске заявил, что случайно «заказал» жену из-за незнания языка

На суде египтянин заявил, что всё это была шутка, и его неправильно поняли, так как он плохо знает язык. Якобы он хотел просто фотографию мёртвой жены, сделанную в фоторедакторе. Никого убивать он не планировал, говорит Мохамед. Он хотел, чтобы девочка увидела тело матери и поняла, что её больше нет. Сегодня египтянин должен сказать последнее слово.