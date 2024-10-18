Суд в Москве оставил под стражей экс-руководителя шахты «Обуховская»

С 2015 года «Обуховская» продавала уголь через посредника — зарегистрированную в Швейцарии фирму DTEK Trading. По данным следствия, неустановленные лица из числа руководителей и бенефициаров DTEK в 2022 году организовали переуступку имевшейся на тот момент задолженности DTEK Trading перед АО «Шахтоуправление “Обуховская”». Злоумышленники заключили от имени АО фиктивные договоры уступки прав требования в пользу «своих» юрлиц. Фактически же денежные средства в счет оплаты дебиторской задолженности за поставки угля в размере $146,6 млн в АО «Шахтоуправление “Обуховская”» не поступили.