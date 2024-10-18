На оборонном заводе в Сербии произошел взрыв

Летом 2021 года на заводе «Слобода» произошли пожар и серия взрывов. Как писала газета Pištaljka, в Минобороны знали, что на этом предприятии неправильно хранились взрывчатые вещества, и предупреждали об этом еще в 2017 году, но руководство, вместо того чтобы устранить недостатки, хранило боеприпасы под палатками. В результате ЧП трое работников получили ранения, сотни граждан были эвакуированы, причинен многомиллионный ущерб. В январе прошлого года прокуратура заявила изданию, что расследование находится в «завершающей фазе».