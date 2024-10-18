В Крыму и Севастополе из-за сальмонеллеза закрыли сеть кондитерских

Об этом сообщила ТАСС руководитель управления Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю Наталья Пеньковская. Ленинский районный суд Севастополя 17 октября сообщил, что приостановил работу одной из кондитерских в городе на основании материалов о регистрации шести случаев сальмонеллеза. На 30 дней решением суда. У сети одна кондитерская, где именно готовят, а дальше развозят по точкам, — сказала Пеньковская, уточнив, что при этом сами пострадавшие пока не собираются подавать иски из-за своего отправления. На горячей линии сети кондитерских покупателям отвечают, что все точки в Севастополе, Симферополе, Бахчисарае и Ялте пока закрыты — они прекратили работу в четверг вечером «по техническим причинам». Когда магазины сети вновь откроются, пока неизвестно.