Суд готовится вынести приговор двух пьяным стрелкам у бара под Новосибирском

По версии следствия, Алексей Кудимов и Борис Портнов 3 декабря 2023 года будучи нетрезвыми находились у ночного бара. В руках одного была двустволка, у другого — обрез. По одному разу они выстрелили в воздух, а потом Кудимов с оружием вошел в бар, вел себя агрессивно, матерился. Через непродолжительное время он вышел на улицу и выстрелил в припаркованный автомобиль «Тойота Премио».