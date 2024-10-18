Суд готовится вынести приговор двух пьяным стрелкам у бара под Новосибирском

В Новосибирской области состоялось судебное заседание по делу о стрельбе у ночного бара в Купино. Подсудимые свою вину полностью признали и согласилась с обвинением. Следующее заседание назначено на 24 октября 2024 года. Об этом сообщают суды общей юрисдикции НСО.
По версии следствия, Алексей Кудимов и Борис Портнов 3 декабря 2023 года будучи нетрезвыми находились у ночного бара. В руках одного была двустволка, у другого — обрез. По одному разу они выстрелили в воздух, а потом Кудимов с оружием вошел в бар, вел себя агрессивно, матерился. Через непродолжительное время он вышел на улицу и выстрелил в припаркованный автомобиль «Тойота Премио».
Мужчины обвиняются по статье ч. 2 ст. 213 УК РФ (Хулиганство). Кудимов обвиняется также еще по трем статьям: в незаконной переделке оружия, установлено, что обрез он самовольно переделал из охотничьего ружья; в незаконных приобретении, хранении, перевозке огнестрельного оружия и умышленном повреждении имущества.
Также в Новосибирске двух адвокатов обвинили в мошенничестве. За 4,5 млн рублей они собирались изменить статью обвинения киллера.