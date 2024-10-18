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Водитель микроавтобуса погиб при столкновении с поездом в Иркутской области

Автомобилист проехал железнодорожный переезд на запрещающий сигнал.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутской области пассажирский поезд, следовавших сообщением «Кисловодск — Тында» столкнулся с автомобилем. Правоохранители начала проверку. Об этом КП-Иркутск сообщили в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре.

Произошло все 18 октября 2024 около 14:20 на железнодорожном переезде на перегоне Янталь — Лена на территории Усть-Кута. По предварительной информации, микроавтобус выехал на железнодорожный переезд, пока горел запрещающий сигнал.

Водитель проехал ж/д переезд на запрещающий сигнал. Фото: Восточно-Сибирская транспортная прокуратура.

— Машинист поезда начал экстренно тормозить, но столкновения избежать не получилось. В настоящее время задержек движения поездов нет, — рассказывают в пресс-службе ведомства.

Следователи выехали на место происшествия. Фото: Восточно-Сибирская транспортная прокуратура.

Водитель автомобиля погиб. На место происшествия выехали следователи, чтобы узнать все обстоятельства произошедшего. При наличии оснований прокуратура примет меры реагирования.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Братске водитель «Москвича» попал в реанимацию после аварии.