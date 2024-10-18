Водитель микроавтобуса погиб при столкновении с поездом в Иркутской области

В Иркутской области пассажирский поезд, следовавших сообщением «Кисловодск — Тында» столкнулся с автомобилем. Правоохранители начала проверку. Об этом КП-Иркутск сообщили в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре.
Произошло все 18 октября 2024 около 14:20 на железнодорожном переезде на перегоне Янталь — Лена на территории Усть-Кута. По предварительной информации, микроавтобус выехал на железнодорожный переезд, пока горел запрещающий сигнал.
— Машинист поезда начал экстренно тормозить, но столкновения избежать не получилось. В настоящее время задержек движения поездов нет, — рассказывают в пресс-службе ведомства.
Водитель автомобиля погиб. На место происшествия выехали следователи, чтобы узнать все обстоятельства произошедшего. При наличии оснований прокуратура примет меры реагирования.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Братске водитель «Москвича» попал в реанимацию после аварии.