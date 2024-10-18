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В Иркутской области микроавтобус попал под поезд, водитель погиб

Следственный комитет и прокуратура проводят проверку по факту произошедшего.

Источник: Аргументы и факты

В Приангарье пассажирский поезд столкнулся с микроавтобусом. Об этом сообщает Восточное МСУТ СК России.

Инцидент произошел 18 октября в районе Усть-Кута Иркутской области. На железнодорожном переезде пассажирский поезд «Кисловодск — Тында» столкнулся с микроавтобусом. Водитель автомобиля погиб.

Следователи проводят проверку по статье 263 УК РФ.

Как добавили в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре, по предварительным данным, водитель автомобиля выехал на железнодорожный переезд на запрещающий сигнал. Машинист применил экстренное торможение, но столкновения избежать не удалось.

Прокуратура также проводит проверку в связи с произошедшим.

Задержек в движении поездов не возникло.

Ранее сообщалось о том, что в Иркутской области автомобиль попал под поезд. Два человека погибли.