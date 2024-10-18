«Выходишь на работу и попадаешь в чей-то дом»: Очевидцы рассказали, как автобус с пассажирами врезался в здание в Ростове

В Ростове утром 18 октября произошла авария с участием пассажирского автобуса. Происшествие случилось около 7.40 на улице Дачной. По словам очевидцев, у транспорта могли отказать тормоза.
Автобус двигался по маршруту Суворовский — Центральный рынок. В районе дома № ⅓ водитель внезапно съехал с дороги. На кадрах с места ДТП видно, что транспорт сначала врезался в кирпичный забор, а затем наехал на дом.
К счастью, в результате происшествия никто не пострадал. Пассажиры отделались испугом.
— Никто не пострадал. Максимум — кто-то, возможно, сильно испугался. Все спешили на работу и быстро убежали на другую остановку. Водитель тоже в порядке, — рассказала одна из пассажирок.
— Вот так решаешь выйти на работу пораньше и попадаешь в чей-то дом, — заметил другой ростовчанин.
По словам очевидцев, водитель сообщил, что у транспорта отказали тормоза. Точную причину инцидента предстоит установить правоохранителям.
Как рассказали в областной Госавтоинспекции, в салоне автобуса в момент ДТП находилось 40 пассажиров.
— Медицинская помощь водителю и пассажирам не потребовалась. На месте работают сотрудники полиции, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, — прокомментировали в ведомстве.