Похитили 33 млн рублей: суд Ростова вынес приговор мошенникам в сфере страхования

Члены преступной группы, в которую также вошли Воронков С. С. и Назаретян А. В., с целью получения компенсационных выплат создавали видимость наступления страховых случаев в результате инсценировки ДТП, составляли документы, в которые вносили ложные сведения, обращались в страховые компании за возмещением, фальсифицировали доказательства по гражданским делам в суде.