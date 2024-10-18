Похитили 33 млн рублей: суд Ростова вынес приговор мошенникам в сфере страхования

В апелляционной инстанции Ростовского областного суда рассмотрено уголовное дело в отношении Георгия Костина, Степана Воронкова и Армена Назаретяна.
«Согласно материалам дела, Костин Г. В. совместно с лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в 2016 году создали преступную группу, которая занималась инсценировкой ДТП на территории Ростова и последующим неправомерным получением страхового возмещения и иных выплат», — говорится в сообщении.
Члены преступной группы, в которую также вошли Воронков С. С. и Назаретян А. В., с целью получения компенсационных выплат создавали видимость наступления страховых случаев в результате инсценировки ДТП, составляли документы, в которые вносили ложные сведения, обращались в страховые компании за возмещением, фальсифицировали доказательства по гражданским делам в суде.
За четыре года было инсценировано 58 ДТП, похищено более 33 млн рублей в качестве страховых выплат.
«28 июня 2024 года Октябрьским районным судом г. Ростова-на-Дону Костин Г. В., Воронков С. С. и Назаретян А. В. осуждены по ч. 4 ст. 159.5 УК РФ, их действия были квалифицированы как мошенничество в сфере страхования», — пишет источник.
Костину Г. В. назначено наказание в виде девяти лет лишения свободы, Воронкову С. С. и Назаретяну А. В. назначено наказание в виде четырех лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии.
Защитники осужденных обжаловали приговор в апелляционном порядке. Суд апелляционной инстанции, изучив материалы уголовного дела, признал аргументы стороны защиты неубедительными.
Приговор оставлен без изменений, апелляционные жалобы — без удовлетворения.