На проспекте 100-летия во Владивостоке произошла массовая авария

Как сообщили в УМВД России по Приморскому краю, по предварительной информации, водитель автомобиля Toyota Hilux Surf, не убедившись в безопасности маневра, начал совершать перестроение. Произошло столкновение с попутным автомобилем Toyota Corolla Axio. От удара легковой автомобиль Toyota Corolla Axio перелетел через оградительный бордюр и совершил столкновение с автомашинами: Toyota Land Cruiser, рейсовым автобусом, Toyota Vitz, Honda Edix.