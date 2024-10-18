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На проспекте 100-летия во Владивостоке произошла массовая авария

Госавтоинспекция озвучила подробности ДТП.

Источник: PrimaMedia.ru

В дежурное отделение полка ДПС ГАИ по городу Владивостоку поступило сообщение о том, что на проспекте 100-летия Владивостока произошло массовое ДТП, которое стало причиной пробки в оба направления движения, сообщает ИА PrimaMedia.

Авария произошла в районе дома № 56 по проспекту 100-летия Владивостоку. На место происшествия прибыли сотрудники Госавтоинспекции и бригада скорой медицинской помощи.

Как сообщили в УМВД России по Приморскому краю, по предварительной информации, водитель автомобиля Toyota Hilux Surf, не убедившись в безопасности маневра, начал совершать перестроение. Произошло столкновение с попутным автомобилем Toyota Corolla Axio. От удара легковой автомобиль Toyota Corolla Axio перелетел через оградительный бордюр и совершил столкновение с автомашинами: Toyota Land Cruiser, рейсовым автобусом, Toyota Vitz, Honda Edix.

На месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции Владивостока. Устанавливаются обстоятельства происшествия.

Движение в сторону города и за город осуществляется по одной полосе.