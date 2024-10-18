В Самаре суд повторно арестовал бывшего министра строительства региона

Силовики уже задерживали Николая Плаксина в апреле 2023 года, когда тот еще был главой областного минстроя. Тогда против министра возбудили уголовное дело о превышении должностных полномочий (п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ) и служебном подлоге (ч. 2 ст. 292 УК РФ) при строительстве двух Домов культуры. Суд сначала поместил чиновника в СИЗО, но потом перевел под домашний арест.
В рамках нового дела депутат Госдумы Александр Хинштейн со ссылкой на следствие сообщил, что бывший министр и ряд других высокопоставленных чиновник региона, действуя в составе ОПГ, сфальсифицировали документы на строительство станции «Театральная» в интересах крупнейшего регионального застройщика — ГК «Волгатрансстрой». Смета якобы была искусственно увеличена до 18,4 млрд руб., а «для получения инвестиционного кредита из федерального бюджета (10,3 млрд руб.) предполагаемые преступники сознательно ввели президента и правительство РФ в заблуждение», написал Александр Хинштейн. Николай Плаксин вины не признает.
Почти год назад, в ноябре 2023 года, по подозрению в этом же преступлении был задержан бывший врио главы правительства Самарской области Виктор Кудряшов и экс-врио руководителя регионального минстроя Михаил Асеев, который стал преемником Николая Плаксина на этом посту.