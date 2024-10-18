В Самаре суд повторно арестовал бывшего министра строительства региона

Силовики уже задерживали Николая Плаксина в апреле 2023 года, когда тот еще был главой областного минстроя. Тогда против министра возбудили уголовное дело о превышении должностных полномочий (п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ) и служебном подлоге (ч. 2 ст. 292 УК РФ) при строительстве двух Домов культуры. Суд сначала поместил чиновника в СИЗО, но потом перевел под домашний арест.