Калининградец попался на даче крупной взятки сотруднику ФСБ

В Калининграде 51-летний мужчина попался на даче взятки в особо крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба областного СК.
В октябре этого года мужчину уличили в противоправной деятельности сотрудники областного УФСБ. Желая уйти от уголовной ответственности, горожанин передал одному из сотрудников взятку в размере 2,5 тысячи долларов, а также реквизиты с паролем от электронного кошелька, где лежали еще 6 млн рублей. Сотрудник ФСБ от взятки отказался.
Калининградец задержан и уже заключен под стражу до 10 декабря. Ему может грозить наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 15 лет со штрафом в размере до 70-кратной суммы взятки.