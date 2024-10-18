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Калининградец попался на даче крупной взятки сотруднику ФСБ

Силовик от денег отказался, злоумышленнику грозит до 15 лет колонии.

Источник: РИА "Новости"

В Калининграде 51-летний мужчина попался на даче взятки в особо крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба областного СК.

В октябре этого года мужчину уличили в противоправной деятельности сотрудники областного УФСБ. Желая уйти от уголовной ответственности, горожанин передал одному из сотрудников взятку в размере 2,5 тысячи долларов, а также реквизиты с паролем от электронного кошелька, где лежали еще 6 млн рублей. Сотрудник ФСБ от взятки отказался.

Калининградец задержан и уже заключен под стражу до 10 декабря. Ему может грозить наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 15 лет со штрафом в размере до 70-кратной суммы взятки.

ФСБ