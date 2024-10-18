Калининградец попался на даче крупной взятки сотруднику ФСБ

В октябре этого года мужчину уличили в противоправной деятельности сотрудники областного УФСБ. Желая уйти от уголовной ответственности, горожанин передал одному из сотрудников взятку в размере 2,5 тысячи долларов, а также реквизиты с паролем от электронного кошелька, где лежали еще 6 млн рублей. Сотрудник ФСБ от взятки отказался.