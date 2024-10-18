Минчанин пойдет под суд за скрытую съемку и распространение видео с бывшей женой

В сообщении сказано, что в Первомайское РУВД обратилась жительница района, за которой бывший муж тайно установил наблюдение, а позднее в сети размещал контент с ее участием. Выяснилось, что житель Минска пришел к бывшей супруге, чтобы забрать общего сына на выходные.