Минчанин пойдет под суд за скрытую съемку и распространение видео с бывшей женой. Подробности сообщили в пресс-службе ГУВД Мингорисполкома.
В сообщении сказано, что в Первомайское РУВД обратилась жительница района, за которой бывший муж тайно установил наблюдение, а позднее в сети размещал контент с ее участием. Выяснилось, что житель Минска пришел к бывшей супруге, чтобы забрать общего сына на выходные.
«Незаметно фигурант установил мобильный телефон в спальне и оставил его в режиме съемки», — уточнили в ведомстве.
В тот момент, когда фигурант вернул ребенка матери, то демонстративно забрал свой телефон и ушел.
«Злоумышленник запечатлел интимные сцены с участием бывшей супруги и распространил их среди знакомых и родственников заявительницы», — говорится в сообщении.
Сотрудникам милиции задержанный рассказал, что ревновал свою бывшую жену к другим мужчинам и решил подобным образом за ней проследить. По указанному факту было заведено уголовное дело за незаконное распространение информации о частной жизни без согласия женщины, повлекшее причинение существенного вреда ее правам, свободам и законным интересам.
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