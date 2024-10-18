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Минчанин пойдет под суд за скрытую съемку и распространение видео с бывшей женой

Житель Минска следил за своей бывшей женой, оставив телефон в режиме съемки в ее комнате.

Источник: Комсомольская правда

Минчанин пойдет под суд за скрытую съемку и распространение видео с бывшей женой. Подробности сообщили в пресс-службе ГУВД Мингорисполкома.

В сообщении сказано, что в Первомайское РУВД обратилась жительница района, за которой бывший муж тайно установил наблюдение, а позднее в сети размещал контент с ее участием. Выяснилось, что житель Минска пришел к бывшей супруге, чтобы забрать общего сына на выходные.

«Незаметно фигурант установил мобильный телефон в спальне и оставил его в режиме съемки», — уточнили в ведомстве.

В тот момент, когда фигурант вернул ребенка матери, то демонстративно забрал свой телефон и ушел.

«Злоумышленник запечатлел интимные сцены с участием бывшей супруги и распространил их среди знакомых и родственников заявительницы», — говорится в сообщении.

Сотрудникам милиции задержанный рассказал, что ревновал свою бывшую жену к другим мужчинам и решил подобным образом за ней проследить. По указанному факту было заведено уголовное дело за незаконное распространение информации о частной жизни без согласия женщины, повлекшее причинение существенного вреда ее правам, свободам и законным интересам.

Ранее ОМОН задержал жителей Фаниполя, разгромивших автошколу и угнавших автомобиль.

Тем временем могилевчанин украл два электровелосипеда за 6350 рублей, чтобы починить свой.

Кстати, милиция сказала белорусам о мошенничестве при покупке в интернете елок.