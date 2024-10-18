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В Новосибирской области в ДТП погиб владелец СТО

В аварии погиб руководитель местной СТО «Прайм» Денис Кестель.

По информации Госавтоинспекции, происшествие произошло в ночь на 18 октября. Мужчина, управляя автомобилем Toyota Land Cruiser Prado, двигался от с. Криводановка в сторону Северного обхода. Предположительно, он не справился с управлением, съехал в кювет и перевернулся. В результате Денис и его знакомый, который сидел на пассажирском сиденье, были выброшены из авто и погибли на месте.

Коллега погибшего рассказал изданию Сиб.фм. что причина ДТП могла заключаться в том, что Денис немного сместил курс, в итоге колесо машины зацепило щебенку, что привело к перевороту.

По словам коллег погибшего, Денис был отзывчивым и добрым человеком. Он всегда мог прийти на помощь.