В Новосибирской области в ДТП погиб владелец СТО

По информации Госавтоинспекции, происшествие произошло в ночь на 18 октября. Мужчина, управляя автомобилем Toyota Land Cruiser Prado, двигался от с. Криводановка в сторону Северного обхода. Предположительно, он не справился с управлением, съехал в кювет и перевернулся. В результате Денис и его знакомый, который сидел на пассажирском сиденье, были выброшены из авто и погибли на месте.
Коллега погибшего рассказал изданию Сиб.фм. что причина ДТП могла заключаться в том, что Денис немного сместил курс, в итоге колесо машины зацепило щебенку, что привело к перевороту.
По словам коллег погибшего, Денис был отзывчивым и добрым человеком. Он всегда мог прийти на помощь.