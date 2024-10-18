В Новосибирской области в ДТП погиб владелец СТО

По информации Госавтоинспекции, происшествие произошло в ночь на 18 октября. Мужчина, управляя автомобилем Toyota Land Cruiser Prado, двигался от с. Криводановка в сторону Северного обхода. Предположительно, он не справился с управлением, съехал в кювет и перевернулся. В результате Денис и его знакомый, который сидел на пассажирском сиденье, были выброшены из авто и погибли на месте.