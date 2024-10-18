Стала известна причина жуткой аварии, в которой погибла молодая жена блогера Лещева

Стала известна точная причина аварии, в которой разбилась 28-летняя жена блогера Александра Лещева. Трагедия случилась 15 ноября 2023 года. Виктория Лещева ехала на автобусе из Краснотурьинска в Екатеринбург. В какой-то момент автобус начало заносить, он врезался в ограждение, а затем в дерево и упал. Виктория, как и другие пассажиры, вылетела из окна. Девушка скончалась до приезда скорой помощи. У нее осталась маленькая дочка.
В аварии также погиб водитель автобуса, еще шесть человек были госпитализированы с травмами различной степени тяжести.
По результатам судебной и технической экспертизы виновником аварии был признан водитель автобуса. Об этом «КП-Екатеринбург» сообщил Александр Лещев.
— Мы сначала подозревали, что дело в некачественных шинах, но экспертиза установила, что водитель сильно превысил скорость — вместо положенных 70 км в час ехал 92. При таких условиях избежать аварии никак бы не удалось, — рассказал блогер.
Напомним, Виктория умерла от разрыва сердца и кровоизлияния в мозг.
— Ее бездыханное тело лежало под деревом. Когда к ней подбежали пассажиры, чтобы его оттащить, жену уже было не спасти, — рассказывал ранее Лещев.
Сейчас Александр один воспитывает дочку Алису. В декабре 2024 года девочке исполнится семь лет. После гибели жены блогер подвергся жесткой травле. Хейтерам не нравилось, что Александр Лещев публично делился эмоциями после случившейся трагедии.
— Я привык рассказывать подписчикам обо всех событиях моей жизни, даже о трагических. Но многие этого не понимают. Люди писали угрозы, создавали группы против меня, обвиняли в хайпе. На улице несколько раз подходили мужики и высказывали претензии, пытались спровоцировать драку, их даже не смущало, что я шел с дочкой. Алиса пугалась и плакала, но я на них не реагировал, просто уводил дочку и успокаивал. Теперь ношу с собой газовый баллончик на всякий случай. Со временем нападков стало меньше, но закончилось все тем, что по многочисленным жалобам 2 августа мой аккаунт в соцсетях заблокировали, — поделился с «КП-Екатеринбург» блогер.
Отметим, у блогера было около 100 тысяч подписчиков. В соцсетях он рассказывал о своей жизни, нередко проводил розыгрыши и делал дорогие подарки для подписчиков. Сейчас Александр Лещев пытается восстановить аккаунт. Мужчина старается не обращать внимание на хейт и жить дальше, заботясь о дочке.