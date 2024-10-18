Стала известна причина жуткой аварии, в которой погибла молодая жена блогера Лещева

— Я привык рассказывать подписчикам обо всех событиях моей жизни, даже о трагических. Но многие этого не понимают. Люди писали угрозы, создавали группы против меня, обвиняли в хайпе. На улице несколько раз подходили мужики и высказывали претензии, пытались спровоцировать драку, их даже не смущало, что я шел с дочкой. Алиса пугалась и плакала, но я на них не реагировал, просто уводил дочку и успокаивал. Теперь ношу с собой газовый баллончик на всякий случай. Со временем нападков стало меньше, но закончилось все тем, что по многочисленным жалобам 2 августа мой аккаунт в соцсетях заблокировали, — поделился с «КП-Екатеринбург» блогер.