Рауф Арашуков объяснил извинения перед Кадыровым

Источники РБК ранее рассказывали, что Арашуков и Кадыров дружили с 2007 года. В честь главы Чечни тот даже назвал одного из своих сыновей. Арашуков часто фигурировал в Instagram Кадырова, где тот называл его братом. «Арашуков-младший стал везде ходить с Кадыровым; сбрил себе усы, а бороду оставил, как чеченцы делают, стал с чеченским акцентом говорить», — рассказывал один из источников РБК.