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Убийство Шерзата Болата в Талгаре: задержан еще один подозреваемый

Еще одного подозреваемого задержали по делу об убийстве Шерзата Болата, которое произошло в Талгаре, сообщает Zakon.kz.

Об этом сегодня, 18 октября 2024 года, рассказали в Департаменте полиции Алматинской области.

«17 октября в рамках расследования уголовного дела по факту убийства несовершеннолетнего Ш. Полат задержан еще один подозреваемый — гражданин К.», — говорится в сообщении, опубликованном в Instagram* в пятницу.

На данный момент продолжается проведение комплекса оперативно-следственных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Ход расследования находится на контроле Министра внутренних дел.

* запрещен в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской.