Под Воронежем угонщик проехал 10 метров на краденом «Форде» и врезался в забор

В Новоусманском районе сотрудники уголовного розыска раскрыли угон автомобиля «Форд Фокус». Машину у 57-летней женщины угнали в одну из майских ночей 2024 года. Впрочем, «Форд» нашли совсем недалеко от места, где он стоял. Угонщик проехал буквально десять метров и врезался в забор.
Полицейские установили личность преступника. Им оказался 18-летнию юноша, ранее судимый за кражи. Он признал свою вину и заявил, что в момент угона был пьян и просто захотел покататься. А потом скрывался от полиции у знакомых.
Теперь молодому человеку предстоит отвечать перед судом по статье 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». Ему грозит до пяти лет лишения свободы.