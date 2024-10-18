Под Воронежем угонщик проехал 10 метров на краденом «Форде» и врезался в забор

В Новоусманском районе сотрудники уголовного розыска раскрыли угон автомобиля «Форд Фокус». Машину у 57-летней женщины угнали в одну из майских ночей 2024 года. Впрочем, «Форд» нашли совсем недалеко от места, где он стоял. Угонщик проехал буквально десять метров и врезался в забор.