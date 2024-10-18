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Под Воронежем угонщик проехал 10 метров на краденом «Форде» и врезался в забор

18-летний вор, угнавший «Форд», заявил, что просто хотел покататься.

Источник: Комсомольская правда

В Новоусманском районе сотрудники уголовного розыска раскрыли угон автомобиля «Форд Фокус». Машину у 57-летней женщины угнали в одну из майских ночей 2024 года. Впрочем, «Форд» нашли совсем недалеко от места, где он стоял. Угонщик проехал буквально десять метров и врезался в забор.

Полицейские установили личность преступника. Им оказался 18-летнию юноша, ранее судимый за кражи. Он признал свою вину и заявил, что в момент угона был пьян и просто захотел покататься. А потом скрывался от полиции у знакомых.

Теперь молодому человеку предстоит отвечать перед судом по статье 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». Ему грозит до пяти лет лишения свободы.