Житель Балтийска организовал дома склад взрывчатки и оружия

Дома у 61-летнего механика полицейские обнаружили и изъяли 300 патронов различного калибра, банки с бездымным и дымным порохом массой 417 и 433 грамма, электронный детонатор, пригодный для производства взрыва, а также два ружья, два ствола, две ствольные коробки и затвор от винтовки «Маузер» времен Второй мировой войны. И они, по заключению экспертов, оказались пригодны для стрельбы.