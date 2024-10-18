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Житель Балтийска организовал дома склад взрывчатки и оружия

В Балтийске у местного жителя изъяли боеприпасы и взрывчатые вещества.

Источник: пресс-служба УМВД Калининградской области

Житель Балтийска устроил дома настоящий склад опасного вооружения — хранил ружья, боеприпасы и взрывчатые вещества. Об этом сообщили в пресс-службе областного УМВД.

Дома у 61-летнего механика полицейские обнаружили и изъяли 300 патронов различного калибра, банки с бездымным и дымным порохом массой 417 и 433 грамма, электронный детонатор, пригодный для производства взрыва, а также два ружья, два ствола, две ствольные коробки и затвор от винтовки «Маузер» времен Второй мировой войны. И они, по заключению экспертов, оказались пригодны для стрельбы.

Оказалось, что мужчина увлекался раскопками в местах былых боев и извлекал из найденных боеприпасов взрывчатое вещество. Все это хранил для личного пользования.

Мужчина под подпиской о невыезде.