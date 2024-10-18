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Учащиеся лицея в Бресте госпитализированы с кишечной инфекцией

Медики оценивают состояние лицеистов как средней тяжести, но стабильное с положительной динамикой.

Источник: РИА "Новости"

МИНСК, 18 окт — Sputnik. Кишечная инфекция выявлена у 14 лицеистов в Бресте, несовершеннолетние находятся в больнице, сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Беларуси.

«В Брестской областной клинической больнице в инфекционных отделениях находятся 14 пациентов — учащихся 9−11 классов лицея № 1», — говорится в сообщении.

Отмечается, что у всех пациентов наблюдаются симптомы острой кишечной инфекции.

По данным Минздрава, дети поступали в приемное отделение больницы в период с вечера 17 октября.

«У всех обратившихся лабораторно подтверждена норовирусная этиология заболевания», — сказали в ведомстве.

Сейчас у всех госпитализированных состояние средней тяжести, но стабильное и с положительной динамикой, они в полном объеме получают необходимое лечение.

В министерстве заверили, что в больнице есть достаточное количество нужных лекарств, обеспечена полная доступность всех методов обследования.