Учащиеся лицея в Бресте госпитализированы с кишечной инфекцией

МИНСК, 18 окт — Sputnik. Кишечная инфекция выявлена у 14 лицеистов в Бресте, несовершеннолетние находятся в больнице, сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Беларуси.
«В Брестской областной клинической больнице в инфекционных отделениях находятся 14 пациентов — учащихся 9−11 классов лицея № 1», — говорится в сообщении.
Отмечается, что у всех пациентов наблюдаются симптомы острой кишечной инфекции.
По данным Минздрава, дети поступали в приемное отделение больницы в период с вечера 17 октября.
«У всех обратившихся лабораторно подтверждена норовирусная этиология заболевания», — сказали в ведомстве.
Сейчас у всех госпитализированных состояние средней тяжести, но стабильное и с положительной динамикой, они в полном объеме получают необходимое лечение.
В министерстве заверили, что в больнице есть достаточное количество нужных лекарств, обеспечена полная доступность всех методов обследования.