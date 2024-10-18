Мастера новосибирского завода отправили в СИЗО после гибели рабочих

В Новосибирской области 18 октября избрали меру пресечения 22-летнему мастеру дробильно-сортировочного цеха «НКУ Новосибирское карьероуправление» Никите Казакову. Об этом сообщили в группе «Управление Судебного департамента и суды НСО» во «ВКонтакте».
Казакова обвиняют в нарушении правил безопасности, в результате чего погибли двое наемных рабочих (ч.3 ст. 143 УК РФ). При этом одному из них было всего 16 лет.
— Постановлением от 18 октября ходатайство следователя удовлетворено, в отношении Казакова Н. В. избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 16 декабря 2024 года, — говорится в сообщении.
Напомним, погибшие производили работы по зачистке производственных корпусов, конвейерного и дробильно-сортировочного оборудования. В какой-то момент 21-летний парень сел на транспортировочную ленту, чтобы отдохнуть. После предупреждающего сигнала о начале работы конвейера он не слез, и его начало затягивать. На помощь ему пришел 16-летний коллега. В результате в ленту затянуло обоих.