Мастера новосибирского завода отправили в СИЗО после гибели рабочих

Напомним, погибшие производили работы по зачистке производственных корпусов, конвейерного и дробильно-сортировочного оборудования. В какой-то момент 21-летний парень сел на транспортировочную ленту, чтобы отдохнуть. После предупреждающего сигнала о начале работы конвейера он не слез, и его начало затягивать. На помощь ему пришел 16-летний коллега. В результате в ленту затянуло обоих.