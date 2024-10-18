Добычу на руднике «Майкаинзолото» возобновили в Павлодарской области

По информации руководства АО «Майкаинзолото», на сегодняшний день работу в шахтах удалось запустить. При этом отмечается, что территория рудника большая и добывают руду не в том месте, где произошел обвал. На протяжении девяти месяцев предприятие полностью не останавливало свою деятельность.
«Переработка продолжалась. Я пришел 26 апреля, меня назначили, и вот с этого дня мы начали перерабатывать. Подняли переработку, достигли 90 тыс. в месяц переработки “хвостов”. Теперь с октября начали руду добывать, тем самым извлекать металл. Готовой продукции, по крайней мере, по сравнению с тем, как рудник раньше работал, будет не меньше. Точно больше будет», — сообщил генеральный директор АО «Майкаинзолото» Кайролла Журсунбаев.
На предприятии также запустили бетонно-закладной комплекс, за счет чего, отмечает гендиректор, число сотрудников увеличится. Трагедия в Майкаине 4 января 2024 года в Баянаульском районе Павлодарской области на территории АО «Майкаинзолото» автобус провалился в очистное пространство недействующей шахты. В нем находились водитель и три спасателя Павлодарского филиала Республиканского центрального штаба профессиональных военизированных аварийно-спасательных служб.
Еще зимой из котлована извлекли тела двух спасателей — Саркыта Берликана и Олега Тышкевича. Поиски периодически приостанавливали, а после вновь возобновляли.
19 июля 2024 года стало известно об обнаружении третьего погибшего Айдоса Шаймердена. Спустя еще неделю нашли четвертого погибшего — водителя Айыпа Тлеубергенова, а также извлекли из земли сам автобус.