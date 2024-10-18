Добычу на руднике «Майкаинзолото» возобновили в Павлодарской области

«Переработка продолжалась. Я пришел 26 апреля, меня назначили, и вот с этого дня мы начали перерабатывать. Подняли переработку, достигли 90 тыс. в месяц переработки “хвостов”. Теперь с октября начали руду добывать, тем самым извлекать металл. Готовой продукции, по крайней мере, по сравнению с тем, как рудник раньше работал, будет не меньше. Точно больше будет», — сообщил генеральный директор АО «Майкаинзолото» Кайролла Журсунбаев.