Супругов, обвиняемых в смерти девочки под Новосибирском, признали вменяемыми

В роковые часы матери не было рядом. Она уезжала в командировку. В свое отсутствие женщина доверила детей (их в семье было трое — прим. ред.) знакомым Анне и Олегу Голдиным. По одной из версий, они морили девочку голодом, поили молоком и били крапивой.