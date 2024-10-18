Супругов, обвиняемых в смерти девочки под Новосибирском, признали вменяемыми

Озвучены результаты экспертизы супругов, обвиняемых в смерти 10-летней девочки под Новосибирском. Напомним, трагедия произошла летом. О смерти ребенка стало известно 18 июня. Сначала ее мама рассказывала, что девочка переела конфет и умерла, но потом вскрылись шокирующие подробности.
В роковые часы матери не было рядом. Она уезжала в командировку. В свое отсутствие женщина доверила детей (их в семье было трое — прим. ред.) знакомым Анне и Олегу Голдиным. По одной из версий, они морили девочку голодом, поили молоком и били крапивой.
Сейчас супругам вменяют две статьи: «Убийство» и «Истязание». Недавно пришли результаты их психолого-психиатрической экспертизы.
— Обвиняемые супруги признаны вменяемыми. Также установлена причина смерти девочки. Она носит криминальный характер, — рассказал КП-Новосибирск Сергей Артеменко, заместитель руководителя следственного управления СКР по НСО.
Недавно Анне и Олегу Голдиным продлили меру пресечения. Их продержат под стражей до 19 декабря.