На Кубани стоматолог взял деньги с клиентов и скрылся. Врача будут судить, сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.
Все произошло в Белореченском районе. 36-летний врач получил о троих клиентов предоплату — всего 130 тысяч рублей. Но лечить пациентов не начал и скрылся.
«Следственным отделом ОМВД России по Белореченскому району завершено расследование уголовного дела по ч. 2 ст. 159 УК РФ ''Мошенничество''. Мужчине грозит до 5 лет лишения свободы», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Краснодарском краю.