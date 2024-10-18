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На Кубани стоматолог взял деньги с клиентов и скрылся

В Белореченском районе осудят стоматолога, обманувшего троих пациентов.

Источник: Комсомольская правда

На Кубани стоматолог взял деньги с клиентов и скрылся. Врача будут судить, сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Все произошло в Белореченском районе. 36-летний врач получил о троих клиентов предоплату — всего 130 тысяч рублей. Но лечить пациентов не начал и скрылся.

«Следственным отделом ОМВД России по Белореченскому району завершено расследование уголовного дела по ч. 2 ст. 159 УК РФ ''Мошенничество''. Мужчине грозит до 5 лет лишения свободы», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Краснодарском краю.