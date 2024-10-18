Мощный фонтан забил из люка возле Военно-воздушной академии в Воронеже: видео

Воронежцы сообщают о мощной струе воды, которая бьет из канализационного люка на улице Димитрова у здания Военно-воздушной академии имени Жуковского и Гагарина. Кадры, на которых запечатлен «гейзер», появились в Сети в пятницу, 18 октября. Визуально высота фонтана составляет около трех метров. По словам очевидцев, ветер разносит воду на несколько метров вокруг люка.