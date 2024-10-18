Суд отправил в СИЗО екатеринбуржца за убийство полуторамесячного внука

В Екатеринбурге 45-летний житель микрорайона Химмаш Дмитрий К. отправлен под стражу за жестокое убийство своего полуторамесячного внука. Об этом сообщает корреспондент «АиФ» из зала суда.
По постановлению Чкаловского райсуда в СИЗО он пробудет два месяца. Потом срок будет продлен.
Напомним, по данным следствия, в ночь на 16 октября Дмитрий К. жестоко избил своего внука. Поводом стал громкий плач младенца.
Трагедия произошла в доме № 15 по улице Инженерной. После преступления уралец скрылся, но через несколько часов был задержан.