Добряк и работяга: в зоне СВО погиб 35-летний штурмовик из Башкирии Азамат Сулейманов

Известно, что боец был родом из Белорецка. Учился в строительном колледже, служил в армии, а затем стал работать в Ростове и Уфе: строил дома. Весной этого года мужчина подписал контракт и отправился в зону СВО добровольцем. По словам близких, решение Азамат Сулейманов принял, руководствуюсь своими принципами.