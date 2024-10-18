Добряк и работяга: в зоне СВО погиб 35-летний штурмовик из Башкирии Азамат Сулейманов

В зоне СВО погиб 35-летний уроженец Башкирии Азамат Сулейманов. О смерти военнослужащего сообщил глава администрации Белорецкого района Андрей Иванюта.
Известно, что боец был родом из Белорецка. Учился в строительном колледже, служил в армии, а затем стал работать в Ростове и Уфе: строил дома. Весной этого года мужчина подписал контракт и отправился в зону СВО добровольцем. По словам близких, решение Азамат Сулейманов принял, руководствуюсь своими принципами.
«Азамат был настоящим патриотом. В апреле ушел добровольцем в зону СВО. Был штурмовиком. Честь, мужество, достоинство и уважение — вот главные принципы его жизни», — рассказал Иванюта.
По воспоминаниям близких, погибший штурмовик отличался добродушием, отзывчивостью и любовью к труду. Похоронили мужчину на малой родине. За боевые заслуги его наградили орденом Мужества (посмертно).
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