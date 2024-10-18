Южноуральского священника обвиняют в убийстве прихожанина

«Мы целиком и полностью полагаемся на работу правоохранительных органов, которые установят истину по делу. Иерей Игорь Ефремов служит священником с 2003 года. Многие годы он занимается восстановлением старинного храма в родном селе. Последние годы иерей Игорь Ефремов тяжело болеет. В богослужениях участие принимает редко», — заявили в епархии.
17 октября стало известно об убийстве в селе Губернское. Прихожанин якобы домогался священника во время застолья с алкоголем, за что и был убит. Эту информацию проверяют.