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Южноуральского священника обвиняют в убийстве прихожанина

Челябинская епархия Русской православной церкви прокомментировала сообщения о расследовании дела в отношении настоятеля храма Тихвинской иконы Божьей Матери села Губернское Аргаяшского района иерея Игоря Ефремова. Об этом сообщает пресс-служба епархии. В митрополии назвали случившееся «трагическим происшествием» и отметили, что в настоящий момент ведутся следственные действия, а отец Игорь запрещен в священнослужении…

«Мы целиком и полностью полагаемся на работу правоохранительных органов, которые установят истину по делу. Иерей Игорь Ефремов служит священником с 2003 года. Многие годы он занимается восстановлением старинного храма в родном селе. Последние годы иерей Игорь Ефремов тяжело болеет. В богослужениях участие принимает редко», — заявили в епархии.

17 октября стало известно об убийстве в селе Губернское. Прихожанин якобы домогался священника во время застолья с алкоголем, за что и был убит. Эту информацию проверяют.