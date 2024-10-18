Южноуральского священника обвиняют в убийстве прихожанина

Челябинская епархия Русской православной церкви прокомментировала сообщения о расследовании дела в отношении настоятеля храма Тихвинской иконы Божьей Матери села Губернское Аргаяшского района иерея Игоря Ефремова. Об этом сообщает пресс-служба епархии. В митрополии назвали случившееся «трагическим происшествием» и отметили, что в настоящий момент ведутся следственные действия, а отец Игорь запрещен в священнослужении…