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В Гродно легковушка на пешеходном переходе сбила девушку

18 октября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродно женщина за рулем легковушки на пешеходном переходе сбила девушку. Об этом БЕЛТА сообщили в ГАИ УВД Гродненского облисполкома.

Как рассказали в ведомстве, инцидент произошел сегодня утром. Установлено, что 38-летняя женщина ехала на легковушке марки GMC по ул. Тимирязева в направлении ул. Советской. При проезде пешеходного перехода она совершила наезд на 21-летнюю девушку, которая переходила проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу слева направо.

В результате аварии пешехода доставили в медучреждение с повреждениями различной степени тяжести.

По факту дорожно-транспортного происшествия назначена проверка.