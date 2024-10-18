В Гродно легковушка на пешеходном переходе сбила девушку

Как рассказали в ведомстве, инцидент произошел сегодня утром. Установлено, что 38-летняя женщина ехала на легковушке марки GMC по ул. Тимирязева в направлении ул. Советской. При проезде пешеходного перехода она совершила наезд на 21-летнюю девушку, которая переходила проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу слева направо.



В результате аварии пешехода доставили в медучреждение с повреждениями различной степени тяжести.



По факту дорожно-транспортного происшествия назначена проверка.