Житель Лунинца нашел в лесу ружье и хранил у себя дома

Сотрудники Лунинецкого РОВД пришли домой к мужчине, получив оперативную информацию. Были обнаружены двуствольное гладкоствольное охотничье ружье, около 460 г бездымного пороха и более 380 г дымного пороха, а также 34 патрона 12 калибра. Они были изъяты и отправлены на экспертизу.



По заключению специалистов, обнаруженное у мужчины сыпучее вещество относится к категории метательных взрывчатых веществ, оружие — к ручному дульнозарядному гладкоствольному огнестрельному охотничьему оружию, оно пригодно для стрельбы. Патроны к гладкоствольному охотничьему оружию тоже пригодны для стрельбы.



«Во время беседы с правоохранителями мужчина заявил, что ружье нашел около 10 лет назад в лесу, однако не сообщил об этом в милицию. Порох и патроны, по его словам, он привез из соседней страны и спрятал вместе с ружьем у себя дома», — рассказали в УВД.



В милиции напомнили, что добровольная сдача незаконно хранящегося оружия, боеприпасов или взрывчатых веществ освобождает от уголовной ответственности.