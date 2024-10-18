Львы стали «людоедами» из-за дождя: подробности страшной смерти сотрудницы в крымском «Тайгане»

«В последнее время мы привозили достаточно много животных с Новороссии, и в числе семь львов с Мариупольского зоопарка. Две львицы и лев, которые напали на сотрудницу, появились у нас год тому назад. Но независимо от места рождения хищников, меры безопасности должны строго соблюдаться! Сотрудники не имеют права входить в вольер, в который есть доступ львам».