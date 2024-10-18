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Львы стали «людоедами» из-за дождя: подробности страшной смерти сотрудницы в крымском «Тайгане»

Олег Зубков: Львы могли напасть на сотрудницу «Тайгана» из-за дождя.

Крым всколыхнула ужасная трагедия в зоопарке «Тайган»: три льва растерзали сотрудницу, которая хотела навести порядок в их клетках.

Трагедия случилась утром 16 октября: Леокадия Перевалова вошла в вольер с хищниками и большее ее никто живой не видел. Хватились женщины не сразу, а когда нашли ее окровавленное тело, помогать было уже поздно.

Владелец «Тайгана» Олег Зубков и Следком Крыма сообщили, что беда произошла, потому что погибшая не опустила решетку-заслонку, которая должна была отгораживать ее от хищников. Львы, увидев беззащитного человека в вольере, набросились на него и за считанные минуты растерзали. Шансов выжить у женщины не было, она не могла дать отпор 200-килограммовым хищникам с 8-сантиметровыми клыками.

И вот стали известны новые подробности драматического события.

«Леокадия проработала у нас 18 лет. Она была как мама всех львов, всех наших тигров. Узнавала их по мордам, знала их истории, принимала у них роды, воспитывала сызмальства», — рассказал Олег Зубков.

Но две львицы и лев, жертвой которых она стала, родились не в «Тайгане».

«В последнее время мы привозили достаточно много животных с Новороссии, и в числе семь львов с Мариупольского зоопарка. Две львицы и лев, которые напали на сотрудницу, появились у нас год тому назад. Но независимо от места рождения хищников, меры безопасности должны строго соблюдаться! Сотрудники не имеют права входить в вольер, в который есть доступ львам».

Олег Зубков также отметил, что в день трагедии была плохая погода: «Шел проливной дождь, и возможно, это спровоцировало нападение львов».

Хищники беспокойно ведут себя во время ливня, у них в это время особенно ярко проявляется инстинкт охоты.

Погибшую Леокадию Перевалову похоронят на родине в Белогорске, который находится в нескольких километрах от «Тайгана».

Львов, превратившихся «людоедов», усыплять не будут. Владелец зоопарка говорит, что они хищники и взять с них нечего.

несчастный случай