Львы стали «людоедами» из-за дождя: подробности страшной смерти сотрудницы в крымском «Тайгане»

Крым всколыхнула ужасная трагедия в зоопарке «Тайган»: три льва растерзали сотрудницу, которая хотела навести порядок в их клетках.
Трагедия случилась утром 16 октября: Леокадия Перевалова вошла в вольер с хищниками и большее ее никто живой не видел. Хватились женщины не сразу, а когда нашли ее окровавленное тело, помогать было уже поздно.
Владелец «Тайгана» Олег Зубков и Следком Крыма сообщили, что беда произошла, потому что погибшая не опустила решетку-заслонку, которая должна была отгораживать ее от хищников. Львы, увидев беззащитного человека в вольере, набросились на него и за считанные минуты растерзали. Шансов выжить у женщины не было, она не могла дать отпор 200-килограммовым хищникам с 8-сантиметровыми клыками.
И вот стали известны новые подробности драматического события.
«Леокадия проработала у нас 18 лет. Она была как мама всех львов, всех наших тигров. Узнавала их по мордам, знала их истории, принимала у них роды, воспитывала сызмальства», — рассказал Олег Зубков.
Но две львицы и лев, жертвой которых она стала, родились не в «Тайгане».
«В последнее время мы привозили достаточно много животных с Новороссии, и в числе семь львов с Мариупольского зоопарка. Две львицы и лев, которые напали на сотрудницу, появились у нас год тому назад. Но независимо от места рождения хищников, меры безопасности должны строго соблюдаться! Сотрудники не имеют права входить в вольер, в который есть доступ львам».
Олег Зубков также отметил, что в день трагедии была плохая погода: «Шел проливной дождь, и возможно, это спровоцировало нападение львов».
Хищники беспокойно ведут себя во время ливня, у них в это время особенно ярко проявляется инстинкт охоты.
Погибшую Леокадию Перевалову похоронят на родине в Белогорске, который находится в нескольких километрах от «Тайгана».
Львов, превратившихся «людоедов», усыплять не будут. Владелец зоопарка говорит, что они хищники и взять с них нечего.