Полиция в Пермском крае изъяла у подростка самодельный пистолет

Сотрудники полиции изъяли у подростка самодельный пистолет в Пермском крае, сообщает ГУ МВД региона.
Как рассказывают правоохранители, инцидент случился в селе Карагай. Один из местных жителей пришёл в дежурную часть и сообщил, что нашёл у своего несовершеннолетнего сына похожий на оружие предмет. Сотрудники полиции возбудили уголовное дело, которое сейчас находится в производстве в отделе МВД «Карагайский».
Во время оперативных мероприятий полицейские установили, что предметом оказалось самодельное однозарядное устройство. Экспертиза выяснила, что он пригоден для производства выстрелов. Оружие принадлежало отчиму подростка.
«Более 5 лет назад мужчина 1979 года рождения с помощью подручных столярных инструментов самостоятельно изготовил из строительного пистолета оружие, после чего хранил его дома в чулане. Предмет был изъят полицейскими», — рассказали в ГУ МВД Пермского края.
Сейчас расследование уголовного дела по статьям УК РФ «Незаконное хранение огнестрельного оружие» и «Незаконное изготовление оружия» продолжается. Правоохранители напомнили жителям Пермского края, что незарегистрированное оружие можно сдать в отделах полиции.