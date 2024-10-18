Полиция в Пермском крае изъяла у подростка самодельный пистолет

Как рассказывают правоохранители, инцидент случился в селе Карагай. Один из местных жителей пришёл в дежурную часть и сообщил, что нашёл у своего несовершеннолетнего сына похожий на оружие предмет. Сотрудники полиции возбудили уголовное дело, которое сейчас находится в производстве в отделе МВД «Карагайский».