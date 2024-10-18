«Они остаются детьми»: Учительница простила подростков, которые оскорбляли и унижали ее в школе в Ростовской области

В одной из сельских школ Ростовской области на днях произошел скандал. В соцсетях разлетелось видео, на котором компания учеников оскорбляют учительницу истории и обществознания. Позже выяснилось, что подростки так отреагировали на просьбу педагога идти на уроки.
Поведение школьников возмутило пользователей соцсетей. Видео даже заинтересовало правоохранительные органы.
«КП-Ростов-на-Дону» выяснила, чем закончилась эта история и как на скандал отреагировала сама учительница.
«ВСЕ БЫЛИ В ШОКЕ».
Напомним, по словам источника, в тот день 68-летняя педагог дежурила во дворе школы. Она заметила, как четверо 15-летних школьников не торопятся на уроки с перемены. Женщина сделала подросткам замечание и попросила вернуться в школу.
В ответ на учительницу посыпалась оскорбления. Да такие, что привести цитаты учеников невозможно. Судя по видео, их речь состояла только из нецензурных выражений. Пока одни школьники унижали педагога, другие — подшучивали и смеялись.
При этом сама педагог реагировала на нападки сдержанно. На нападки она отвечала вежливо, но строго.
— Ты сам-то понимаешь, что говоришь? Завтра обсудим твое поведение с мамой, — обратилась она к самому громкому из компании.
Предупреждения подростков не напугали. После инцидента они отправили видео знакомым, возможно, ожидая одобрения. Однако ролик распространился в соцсетях и вызвал большой скандал.
— Мы были в шоке от увиденного. У этих учеников и раньше были проблемы с поведением и успеваемостью. Но такого мы не ожидали, — рассказали «КП-Ростов-на-Дону» коллеги педагога.
«ОНА ИХ ПРОСТИЛА».
Когда видео оказалось в публичном доступе, один из самых грубых учеников пришел к преподавателю и попросил прощения. А 18 октября, в учебном заведении состоялась линейка. Все подростки, обидевшие педагога, извинились перед ней публично.
Тем временем пострадавшая учительница с самого начала наотрез отказывалась писать жалобы и заявления на подростков. Она объяснила: несмотря на поведение, школьники остаются детьми.
— Валентина Владимировна говорит так: «Несмотря на поведение, эти ученики остаются детьми». Конечно, она их простила. Со всеми поговорила. Каждому сказала важные вещи, — рассказала знакомая учительницы.
ОФИЦИАЛЬНО.
Ранее в донском управлении МВД сообщили, что после происшествия правоохранители провели проверку. Родителей школьников могут привлечь к ответственности.
— Сотрудниками полиции собраны материалы для привлечения родителей троих подростков к административной ответственности по статье 5.35 КоАП РФ «Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних». Собранные материалы будут направлены в комиссию по делам несовершеннолетних для принятия решения.